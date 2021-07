POL-LWL: Erheblicher Sachschaden bei Feldbrand

Wittenburg (ots) - Bei einem Feldbrand zwischen Perdöhl und Kützin ist am späten Freitagvormittag erheblicher Sachschaden entstanden. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet bei Feldarbeiten das bereits abgeerntete Getreidefeld in Brand, wobei das Feuer in der weiteren Folge ca. 10 Hektar des Feldes erfasste. Hierbei wurde auch die genutzte Strohballenpresse total beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Angaben des Eigentümers auf ca. 100.000 Euro. Mehrere freiwillige Feuerwehren aus der Region kamen zum Löscheinsatz. Im Zuge der Löscharbeiten gelang es den Feuerwehrleuten, ein Übergreifen der Flammen auf eingrenzendes Wohnhaus zu verhindern.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Ann-Kathrin Rubel

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell