POL-HWI: Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs auf der BAB 20

Wismar (ots) - Am gestrigen Nachmittag kontrollierten Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf gemeinsam mit Mitarbeitern des Zolls den gewerblichen Güterverkehr. Die Kontrolle fand auf dem Parkplatz Selliner See an der A 20 in Fahrtrichtung Stettin statt.



Im Zeitraum von 13:00 bis 17:00 Uhr wurden insgesamt 22 deutsche sowie Lkw und Sattelzüge anderer EU Staaten kontrolliert. Die Beamten lasen und werteten die digitalen Fahrtenschreiber und Fahrerkarten aus, kontrollierten die erforderlichen Dokumente und die Ladungssicherung.



Insgesamt stellten die Einsatzkräfte neun Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten, drei Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht, mehrere Geschwindigkeitsverstöße sowie technische Mängel und in einem Fall einen Verstoß gegen die Ladungssicherung fest.



Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit werden derartige Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs regelmäßig durchgeführt.



