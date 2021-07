POL-LWL: Geschwindigkeitsmessanlage mit Farbe beschmiert

Hagenow (ots) - In Hagenow ist in der Nacht zum Donnerstag eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage (sogenannter Blitzer- Anhänger) von Unbekannten mit Farbe beschmiert worden. Dadurch wurde die Funktionsfähigkeit des Messgerätes erheblich beeinträchtigt. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Hinweise zu dem Vorfall in der Hagenstraße nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883-6310) entgegen.



