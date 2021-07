POL-HWI: PKW-Diebstahl in Lüdersdorf - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots) - Nach dem Diebstahl eines Ford Fiesta ST in Lüdersdorf in der zurückliegenden Nacht hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.



Der Ford in der Farbe Grau, der zum Zeitpunkt des Diebstahls das amtliche Kennzeichen GVM-ST 7 trug, wurde am gestrigen Abend gegen 18:00 Uhr in der Straße Am Grenzweg abgestellt. Heute Morgen gegen 06:00 Uhr habe der Besitzer feststellen müssen, dass sein PKW, der als Teil einer limited edition eine Sonderausstattung besaß, durch unbekannte Täter gestohlen wurde. Daraufhin informierte er die Polizei in Grevesmühlen.



Der entstandene Schaden wird auf etwa 14.000 Euro geschätzt.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720 0, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell