POL-HRO: Gefährdung des Straßenverkehrs - Verfolgung eines flüchtenden Pkw

Am Mittwoch, dem 28.07.2021 gegen 15.40 Uhr kam es zu einer

Verfolgungsfahrt zwischen mehreren Polizeifahrzeugen und einem

flüchtenden Pkw.

Im Bereich Lalendorf war den Beamten ein Pkw Opel aufgefallen, dessen

Fahrzeugführer keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte und deshalb

einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte.

Der 47-jährige Fahrer ignorierte jegliche Anhaltesignale sowie das

eingeschaltete Blaulicht und versuchte sich aktiv der Kontrolle zu

entziehen. Die Verfolgungsfahrt begann im Großraum Güstrow, weiter

über die BAB 19 Richtung Rostock bis Laage und endete schließlich auf

der B 103 kurz vor Rostock. Während der Flucht kam es zu zahlreichen

Verkehrsverstößen durch den Fahrer des Opels. Er gefährdete mehrfach

im Gegenverkehr befindliche Verkehrsteilnehmer, indem er

rücksichtslos deren Fahrstreifen benutzte sowie grob verkehrswidrig

überholte. Die Beamten konnten die Flucht schließlich kurz vor

Dummerstorf mittels eingesetztem Stop-Stick beenden. Beim Überfahren

des Einsatzmittels verlor ein Vorderreifen des flüchtenden Pkw

langsam die Luft, sodass das Fahrzeug zum Stillstand kam.

Der Fahrzeugführer war alkoholisiert und zudem nicht in Besitz einer

gültigen Fahrerlaubnis. Weiterhin räumt er den Konsum von

Betäubungsmitteln ein. Die Kriminalpolizei hat die weiteren

Ermittlungen übernommen.



