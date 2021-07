POL-NB: Vermisste 82- jährige Frau aus Brohm aufgefunden

PR Friedland (ots) -



Die 82-jährige Frau aus Brohm,welche seit heute vermisst wurde,

konnte wohlbehalten angetroffen werden. Durch zwei Zeugenhinweise,

die im Radio die Vermisstenmeldung hörten, konnte die Frau in fast 30

Kilometer Entfernung vom Wohnort angetroffen werden.Durch die

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium wurden u.a. der

Polizeihubschrauber sowie drei Funkstreifenwagen des Polizeireviers

Friedland zur Fahndung eingesetzt.

Die Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt. Die Polizei bedankt sich

für die Mithilfe und Hinweise aus der Bevölkerung.



Wir bitten Medien und Privatpersonen alle im Zusammenhang mit der

Fahndung veröffentlichten personenbezogenen Daten und

Bilder, gerade in den sozialen Netzwerken, zu löschen und danken

Ihnen für Ihre Unterstützung.







Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell