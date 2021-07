POL-ANK: Einbruchsdiebstahl auf Baustelle

Heringsdorf (ots) - In der Zeit vom 27. Juli, 17.30 Uhr, bis zum 28. Juli 2021, 07.15 Uhr, ist es auf einer Baustelle in der Rathenaustraße in Ahlbeck zu einem Diebstahl gekommen. Auf bisher unbekannte Weise verschafften sich die Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten der Baustelle und entwendeten mehrere Baumaschinen im Wert von etwa 5.200 Euro.



Zeugen, die etwas bemerkt haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Heringsdorf unter 038378-2790, der Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder aber jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



