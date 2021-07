POL-NB: Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten auf der B109 in Heilgeisthof (LK V-G)

Greifswald (ots) - Am 27.07.2021 ereignete sich gegen 17:40 Uhr auf der B109 in der Ortsdurchfahrt Heilgeisthof ein Verkehrsunfall mit 3 schwerverletzten Personen.

Ein 58-jähriger deutscher Staatsbürger befuhr mit seinem Pkw VW Golf die B109 aus Richtung Greifswald in Richtung Levenhagen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw VW Passat. Der Fahrer des Pkw VW Golf sowie der 39-jährige deutsche Fahrer des Pkw VW Passat und dessen 37-jährige deutsche Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwerverletzt. Alle drei Personen wurden durch Rettungskräfte vor Ort versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung ins Universitätsklinikum Greifswald verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Während der Unfallaufnahme musste die B109 für 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25.000,-EUR.

Ein Hund (nicht verletzt), welcher sich im Pkw VW Passat befand, wurde durch die Tierrettung übernommen. Diese übernehmen vorübergehend die Pflege des Tieres.

Gegen den Fahrzeugführer des Pkw VW Golf wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gemäß § 229 StGB eingeleitet.



