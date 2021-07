POL-NB: Versuchte schwere Brandstiftung in Groß Kedingshagen

Stralsund (ots) - Am 28.07.2021, gegen 01:18Uhr, wurden die Polizei durch die Integrierte Rettungsleitsstelle Vorpommern-Rügen über einen brennenden Container in Groß Kedingshagen informiert. Die Feuerwehr, welche mit einem Löschfahrzeug im Einsatz war, konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und das Feuer löschen.

Nach dem Löschvorgang wurde festgestellt, dass die Brandquelle eine Mülltonne war. Diese stand an einer hölzernen Trennwand zwischen den Eingängen eines Mehrfamilienhauses in unmittelbarer Nähe zur Hauswand. Durch das Feuer wurde die Trennwand, die Fassade des Hauses sowie die Dachkonstruktion beschädigt.

Das Mehrfamilienhaus bleibt weiterhin bewohnbar. Es wurde keine Person verletzt.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000,-EUR geschätzt.



