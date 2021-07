POL-HRO: 12-jähriger vermisster Junge aus Schwerin wieder da

Schwerin (ots) - Der am 27.07.2021 als vermisst gemeldete 12 Jahre alte Junge aus Schwerin ist am Abend nach Hinweisen aus der Bevölkerung durch Kräfte der Schweriner Polizei festgestellt und an den Erziehungsberechtigten übergeben worden.

Die Polizei bedankt sich für die Hinweise und die Unterstützung aus der Bevölkerung.

Es wird um Löschung der personenbezogenen Daten gebeten.



