POL-GÜ: Polizei stellt einen Tatverdächtigen zum Diebstahl von Leergutkisten

Bad Doberan (ots) - Am 27.07.2021 gegen 01:15 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass er in Bad Doberan vier Personen gesehen hätte, die augenscheinlich Leergutkisten entwendet haben. Die eingesetzten Beamten konnten beim Heranfahren an den Einsatzort beobachten, wie sich eine Personengruppe entfernte. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung gelang es den Beamten, einen 19 jährigen Deutschen als Tatverdächtigen festzuhalten. Durch die Begehung des Firmengeländes konnte der Diebstahl von acht leeren Getränkekisten bestätigt werden. Insgesamt ist ein Schaden von 36,00 Euro entstanden. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen und nun ermittelt die Kriminalpolizei Bad Doberan.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell