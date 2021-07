POL-ANK: Erneut Wohnungseinbruchsdiebstahl in Zinnowitz

Zinnowitz (ots) - Am heutigen Tag (27. Juli 2021) ereignete sich zwischen 02.00 und 10.20 Uhr ein Wohnungseinbruchsdiebstahl in einem Ferienhaus in der Straße Am Strummin in Zinnowitz. Die unbekannten Täter gelangten in das Haus, während die Feriengäste in der oberen Etage schliefen. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Diebe diverse Wertsachen in Höhe von etwa 500 Euro mit.



Der Kriminaldauerdienst kam bereits zum Einsatz und sicherte Spuren. Die Ermittlungen wurden eingeleitet. Zeugen, die etwas bemerkt haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Heringsdorf unter 038378-2790, der Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder aber jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



In den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu Wohnungseinbrüchen im nördlichen Bereich der Insel Usedom sowie im Raum Wolgast. Der oder die Täter sind derzeit noch unbekannt.

Zur Unterstützung der Ermittlungsarbeit bittet die Polizei alle Bürger, nicht zu zögern und auffällige Personen- und Fahrzeugbewegungen sofort der Polizei Wolgast (03836 252-224), der Polizei Heringsdorf (038378 279-224) oder dem Polizeinotruf 110 zu melden. Außerdem sollten die Beobachtungen sofort notiert werden. Dabei sind vor allem Fabrikat, Modell, Farbe, Kennzeichen und Besonderheiten am Fahrzeug sowie eine Beschreibung der Person wichtig. Jeder Hinweis kann dazu beitragen, die Täter zu ermitteln.



Die Polizei rät:



- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit -

schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

- Verschließen Sie immer (auch bei heißen Temperaturen) Fenster,

Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster

sind offene Fenster. Öffnen Sie zum Lüften nur die Fenster und

Türen, die Sie im Blick haben.

- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher

finden jedes Versteck.

- Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den

Schließzylinder aus.

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in

sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell