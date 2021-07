POL-HRO: Doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt - Kurz vor Schulbeginn

Rostock (ots) - Heute Morgen führten die Polizeibeamten des Polizeihauptreviers Reutershagen eine Geschwindigkeitskontrolle in Rostock durch. In der Zeit zwischen 04.30 bis 07.00 Uhr kontrollierten die Beamten den Fahrzeugverkehr auf der Hamburger Straße, der vom Schutower Kreuz stadteinwärts fuhr. In 2,5 Stunden stellten sie insgesamt 30 Geschwindigkeitsverstöße fest. Bei den 30 Verstößen waren acht Fahrzeugführer mehr als 21 km/h bei erlaubten 50 km/h zu schnell. Ein Fahrzeugführer fuhr mit 98 km/h auf der Hamburger Straße.



Nicht angepasste Geschwindigkeiten zählen in Rostock zu den häufigen Unfallursachen. Mit dem Ziel zur Minimierung der Verkehrsunfälle und deren schweren Folgen leisten die Polizeibeamten Verkehrssicherheitsarbeit. Bei den Maßnahmen zur Verkehrsüberwachung stellten die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Rostock im vergangenen Jahr über 3.300 Geschwindigkeitsverstöße fest.



Die Polizeiinspektion Rostock erinnert in diesem Zusammenhang an den bevorstehenden Schulbeginn und bittet alle Fahrzeugführer erneut um eine umsichtige und rücksichtsvolle Fahrweise.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Ellen Klaubert

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell