POL-LWL: Fahrradfahrerin bei Zusammenstoß mit Reh leicht verletzt

Rampe (ots) - Bei dem Zusammenstoß mit einem Reh am frühen Montagnachmittag in Rampe wurde eine Fahrradfahrerin leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr die 43-jährige Radfahrerin den Mittelweg als plötzlich ein Reh die Straße querte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 43- jährige Deutsche stürzte und sich eine leichte Kopfverletzungen zuzog. Sie wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro.



