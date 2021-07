POL-GÜ: Polizei kontrolliert Autofahrer, der mit seinem Fahrzeug im berauschten Zustand unterwegs war

Güstrow/ A20 Lindholz (ots) - Die Kollegen der Bundespolizeiinspektion Stralsund kontrollierten am 27.07.2021 gegen 00:15 Uhr den 33jährigen polnischen Fahrzeugführer auf der BAB 20, Parkplatz Lindholz. Im Rahmen dessen wurde bekannt, dass er Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein Drogenvortest bestätigte die Angaben. Zudem wurden bei der Durchsuchung der Person und des Fahrzeuges Drogen gefunden und sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen der Teilnahme am Straßenverkehr und der Wirkung von berauschenden Mitteln sowie dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell