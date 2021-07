POL-NB: Verkehrsunfall mit Unfallflucht und Sachschaden auf der BAB 20 im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Altentreptow (ots) -



Am 26.07.2021 gegen 18:45 Uhr ereignete sich auf der BAB 20 zwischen

den Anschlussstellen Strasburg und Pasewalk Nord ein Verkehrsunfall

mit Unfallflucht und Sachschaden.

Zum Unfallhergang können gegenwärtig folgende Angaben gemacht werden.

Die 21-jährige Fahrerin eines PKW Renault Clio befuhr die BAB 20 in

Richtung Kreuz Uckermark auf dem linken Fahrstreifen. Auf dem rechten

Fahrstreifen befand sich ein LKW mit Sattelauflieger. Der Fahrer des

LKW wechselte plötzlich mit seinem Fahrzeug den Fahrstreifen von

rechts nach links. Die PKW-Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht

mehr verhindern und fuhr gegen den Unterfahrschutz des

Sattelaufliegers.

Am PKW entstand dabei einen Sachschaden von ca. 6000,-Euro. Er musste

durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Der Fahrer des LKW setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die

21-jährige PKW Fahrerin und ihre 76-jährige Beifahrerin blieben

unverletzt.

Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte im Bereich des Unfallortes

Starkregen mit Aquaplaninggefahr.

Der LKW konnte nicht mehr festgestellt werden, genaue Angaben zum LKW

oder zum Sattelauflieger konnten die Unfallbeteiligten nicht machen.

Die BAB 20 musste für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden.

Eine Anzeige wegen des Verdachtes der Unfallflucht gemäß § 142 StGB

wurde aufgenommen.



