POL-NB: Brand eines Mähdreschers bei Hanshagen (LK V-G)

Wolgast (ots) - Am 26.07.2021 gegen 14:30 Uhr wurde über Notruf der Brand eines Mähdreschers auf einem Feld neben der B109 zwischen den Ortschaften Rubkow und Hanshagen gemeldet. Auf Grund eines technischen Defektes geriet der Mähdrescher bei Mäharbeiten in Brand. Die eingebaute Selbstlöschanlage funktionierte nicht und auch eigenhändige Löschversuche mittels Feuerlöscher verliefen Erfolglos. Aus diesem Grund wurden über Notruf Feuerwehr und Polizei gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen der Freiwilligen Feuerwehren Murchin, Menzlin und Rubkow (Diese befanden sich mit 26 Kameraden im Einsatz) wurde der Mähdrescher durch das Feuer vollkommen zerstört. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 450.000,-EUR. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell