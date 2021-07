POL-LWL: Motorradfahrer und Sozius bei Verkehrsunfall verletzt

Dömitz (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Malliß sind in der Nacht zum Sonntag ein Motorradfahrer und sein Beifahrer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge kam der 17-jährige Motorradfahrer zusammen mit seinem 23-Jährigen Sozius beim Wiedereinscheren nach einem Überholvorgang nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte mit dem Krad in die angrenzende Böschung. Der hierbei schwer verletzte Unfallfahrer wurde anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sozius erlitt leichte Schürfwunden an Armen und Beinen. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 500 EUR. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Ersten Angaben nach wird Alkohol als Unfallursache nicht ausgeschlossen. Zudem stellte sich bei der Unfallaufnahme heraus, dass der Motorradfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und sein Krad nicht zugelassen und nicht versichert war.



