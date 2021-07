POL-LWL: Zwei verletzte Polizisten nach Auseinandersetzung in Parchim

Parchim (ots) - Bei einer Auseinandersetzung in Parchim sind am Samstagabend zwei Polizisten verletzt worden. Die Polizei war zunächst zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw nach Parchim gerufen worden. Im Zuge der Klärung des Vorfalls traf die Polizei den 35-jährigen mutmaßlichen Täter im Nahbereich des Tatortes an. Bereits beim ersten Ansprechen des Mannes ging dieser aggressiv und mit einer Glasflasche in der Hand auf die Beamten zu. Während des weiteren Gesprächs versuchte der 35-Jährige die Beamten anzugreifen indem er mehrfach in ihre Richtung trat. Weiterhin bespuckte und beleidigte er die eingesetzten Polizisten und beschädigte im weiteren Verlauf den Funkstreifenwagen. Der weiterhin stark aggressive Mann versucht noch mehrfach die Beamten tätlich anzugreifen, konnte jedoch letztendlich unter Einsatz des Mehrzweckeinsatzstockes sowie des Reizstoffsprühgerätes überwältigt werden. Weiterhin wurden dem augenscheinlich durch Rauschmittel beeinflussten Beschuldigten Handfesseln angelegt. Er wurde anschließend zum Polizeirevier gebracht, wo er medizinisch versorgt und amtsärztlich untersucht wurde. In der weiteren Folge wurde er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Während der Auseinandersetzung wurde einer der eingesetzten Beamten an der Hand und ein weiterer am Arm verletzt. Gegen den deutschen Beschuldigten ist unter anderem Anzeige wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung, Beleidigung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erstattet worden.



