POL-HRO: Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung

Rostock (ots) - Am Samstagabend ereignete sich in der Rostocker KTV ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.



Gegen 21.00 Uhr befuhr der 56-Jährige mit seinem Pkw die Borwinstraße und bog auf einen Innenhof ab. Auf diesem Innenhof befand sich bereits ein 49-jähriger Mitarbeiter eines Lieferservices, der seinen Pkw kurz hinter der Hofeinfahrt abgestellt hatte und ausgestiegen war. Der 49-Jährige stand mit dem Rücken an der Fahrertür und hielt die Liefertasche in den Händen, als der 56-Jährige auf den Innenhof fuhr und die Liefertasche streifte. Die Tasche stieß gegen die Beine des Auslieferers und fiel zu Boden. Bei diesem Unfall wurde der Auslieferer leicht verletzt.



Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls führten die eingesetzten Polizeibeamten aufgrund der Verdachtslage einen Atemalkoholtest bei dem 56-Jährigen durch. Dieser ergab einen Wert von 1,02 Promille. Anschließend wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Der 56-Jährige ist deutscher und der 49-Jährige deutscher und ägyptischer Nationalität.



