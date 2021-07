POL-NB: Sturmschäden im Bereich der Ortschaft Buschhof in Richtung Landesgrenze zu Brandenburg, LK MSE

PR Röbel (ots) -



Am 25.07.2021 gegen 18:55 Uhr erhielt die Polizei die Information zu

einer Verkehrsgefahr durch umgestürzte Bäume in der Ortslage Buschhof

in Richtung Ichlim.Betroffen waren die Landesstraße 25 ab Buschhof

weiter bis zur Kreisstraße 15 in Richtung des Ortes Ichlim.

Nach ersten Informationen wurden durch Starkregen und starke Windböen

mehrere Bäume entwurzelt. Glücklicherweise wurden keine Personen

verletzt. Bei einem Haus hat ein Baum das Dach und Obergeschoss

durchschlagen. Auf einem Grundstück beschädigte ein Baum einen

Gasbehälter, wobei dem Besitzer eine Notabschaltung gelang. Bei

einigen Nebengebäuden und Schuppen wurden die Dächer beschädigt.

Herunterfallende Äste verursachten an einigen Zäunen und Carports

Schäden. Die teilweise entwurzelten Bäume wurden durch die Kräfte der

Freiwilligen Feuerwehren aus Schwarz, Krümmel und Neustrelitz

(Einsatz mit Drehleiter) beseitigt und so konnte nach längeren

Straßensperrungen diese wieder aufgehoben werden.





Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg







Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell