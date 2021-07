POL-HRO: Ergänzungsmeldung zu Ackerbrand in Neuendorf

Roggentin/Landkreis Rostock (ots) - Um 19:40 Uhr gingen nochmals Hinweise zu Rauchentwicklung im Bereich des Brandortes von Sonntagnachmittag bei Neuendorf ein. Eine Nachkontrolle bei der wiederum der Hubschrauber mit Wärmedbildkamera zum Einsatz kam, wurden Wärmequellen festgestellt, die teilweise nochmal abgelöscht werden mussten.



Wie noch bekannt wurde, sind fünf Feuerwehrleute aus dem Landkreis Rostock bei dem Einsatz am Nachmittag verletzt worden. Zwei Kameraden wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



