POL-NB: Fahrzeugbrand - Personen nicht verletzt ( LK Mecklenburgische Seenplatte)

In 17252 Mirow, Strelitzer Str.,Höhe Imbiss Kostros,ist am heutigen

Tag gegen 18:50 Uhr ein PKW wegen eines technischen Defektes in Brand

geraten.

Nach ersten Ermittlungen schlugen plötzlich Flammen aus dem Motorraum

des PKW Opel Corsa. Das Ausbreiten der Flammen auf die Umgebung

konnte durch den schnellen Einsatz der Kameraden der Freiwilligen

Feuerwehr Mirow verhindert werden, so dass keine weiteren Schäden

eintraten. Es entstand ein geschätzter Schaden am PKW (Baujahr 1999)

von 1.000 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist die Brandursache

ein technischen Defekt an der Batterie.





Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg







