POL-NB: Gesuchter 13-jähriger Kanufahrer durch Polizeihubschrauber aufgefunden, LK MSE

Eine besorgte 44-jährige Mutter suchte seit Stunden ihren 13-jährigen

Sohn auf dem Kummerower See. Er hätte bereits seit drei Stunden am

Treffpunkt in Aalbude sein sollen.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen war die Mutter mit ihrem Sohn

am heutigen Tag gegen 10.30 Uhr mit zwei Kajaks in Malchin gestartet.

Am Ufer entlang war das Ziel der Ort Verchen auf dem Kummerower See.

Im Verlauf der Kajakfahrt verloren sie sich aus den Augen,da ab

Sommersdorf jeweils unterschiedliche Routen gewählt wurden.Gegen

17:00 Uhr informierte die besorgte Frau die Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg,dass sie ihren Sohn vermisst. Der

Sohn hat kein Handy dabei, ist aber ein geübter Kajakfahrer. Eine

Personenbeschreibung lag vor,so dass ein grünes Kajak gesucht wurde

und der Junge ein Strohhut trug. Gleichzeitig lag der

Einsatzleitstelle eine Wetterwarnung mit Gefahr des Auftretens von

schweren Gewittern für die kommenden Stunden vor, so dass eine

Gefahrensituation nicht auszuschließen war. Durch die

Einsatzleitstelle wurden sofort umfangreiche Suchmaßnahmen mit

Rettungskräften eingeleitet. Durch den Einsatz des

Polizeihubschrauber Merlin 2 konnte gegen 18:40 Uhr der 13-jährige

Kanufahrer Höhe Messiger im Wasser gesichtet werden. Durch das Boot

der Freiwilligen Feuerwehr Demmin konnte dann der 13-jährige

Kajakfahrer aufgenommen werden. Mutter und Sohn, die Urlauber aus

Rostock sind, konnten in der Folge wohlbehalten zusammengeführt

werden.

An der eingeleiteten Suchaktion waren unter der Leitung der

Führungsgruppe der Feuerwehren Demmin-Land die Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehren Ostufer Kummerower See, der Hansestadt

Demmin mit 2 Booten, Stadt Malchin mit einem Boot, Sommersdorf und

der Stadt Neukalen mit einem Boot mit insgesamt 39 Kameraden im

Einsatz. Seitens der Landespolizei M-V waren Beamte der

Wasserschutzpolizeiinspektion Waren, der Polizeihubschrauber Merlin 2

sowie Beamte des Polizeihauptreviers Demmin im Einsatz. Den

Gesamteinsatz führte die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg.





