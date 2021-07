POL-HRO: Ackerbrand - Autobahn 19 bei Rostock war zeitweise voll gesperrt

Roggentin (LK Rostock) (ots) - Am Sonntagnachmittag gegen 14:15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr der Brand auf einem abgeernteten Feld östlich von Neuendorf mitgeteilt. Aufgrund der Windverhältnisse verlagerte sich der Brand immer weiter westwärts. Umliegende Straßen wurden gesperrt und die Bevölkerung in Pastow und Neuendorf aufgrund der Rauchentwicklung aufgefordert, die Fenster geschlossen zu halten. Eine Veranstaltung im nahegelegenene Outlet-Center musste beendet werden. Gegen 15:15 Uhr erreichte der Brand die A19 und ein dahinter liegendes Areal (zu Rostock Brinkmansdorf gehörig). Die Autobahn wurde daraufhin voll gesperrt. Gegen 15:30 Uhr war der Brand im Bereich Neuendorf östlich der BAB 19 gelöscht. Eine Stunde später auch westlich der Autobahn, worauf die Sperrung nach ca. einer Stunde aufgehoben wurde.



Bei der Brandbekämpfung waren 150 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus mehreren umliegenden Gemeinden und der Berufsfeuerwehr Rostock im Einsatz. Mit Hilfe des Polizeihubschraubers konnten die Löscharbeiten aus der Luft koordiniert werden. Bei dem Brand entstand auf den Feldern Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Evakuierungen waren letztendlich nicht erforderlich



Die Polizei ermittelt zur Brandursache auch einen Bezug zur Fahrt eines Quadfahrers, der von mehreren Zeugen vor dem Brand auf dem Acker gesehen wurde. Es wurde Anzeige wegen Verdachts der Fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell