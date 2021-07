POL-NB: Brand einer Strohballenpresse auf einem Feld bei Zipke , Landkreis Vorpommern-Rügen

Barth (ots) -



Am Sonntag, den 25.07.2021, wurde in den Mittagstunden auf einem Feld

bei Zipke Stroh gepresst. Dabei geriet die Strohballenpresse, welche

an einen Traktor angehängt war, während des Betriebes in Brand. Die

65-jährige deutsche Traktorfahrerin fuhr die Strohballenpresse sofort

an den Feldrand in die Nähe eines Weges, hängte sie ab und

informierte die Rettungskräfte. Durch andere Helfer wurde eine

Brandschutzfurche angelegt. Eigene Löschversuche blieben erfolglos.

Die 15 Kameraden der eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren Barth und

Kenz-Rubitz konnten das Feuer an der Maschine löschen.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 45000,00 Euro.

Personen wurden nicht verletzt



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell