POL-GÜ: Geld gefunden/Fundsachen abgegeben

Güstrow (ots) - Nicht oft passiert es, dass jemand bei der Polizei erscheint und dort Geld abgibt, welches er gefunden hat.

So jedoch geschehen am Freitag. Bisher hat sich jedoch kein Bürger gemeldet, um den Verlust anzuzeigen. Wer also glaubt, dass es sich um sein Geld handeln könnte, kann sich beim Polizeihauptrevier Güstrow melden.



Ebenfalls gefunden und abgegeben wurde eine Fotokamera. Die Finder hatten bemerkt, dass diese durch eine Frau auf einem Fahrrad verloren wurde. Leider hat die Radfahrerin nicht bemerkt, dass man ihr noch hinterher gerufen hat.



i. A.



Detlef Uhl



Polizeihauptkommissar



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell