POL-GÜ: Tätliche Auseinandersetzung

Güstrow (ots) - In der Nacht vom Freitag zum Samstag teilten Bürger gegen 03:00 Uhr mit, dass vor einer Disco eine männliche Person mit einem Baseballschläger umherläuft und sie sich dadurch bedroht fühlen.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellte sich dann heraus, dass es der 27-jährige Deutsche gezielt auf einen anderen Mann abgesehen hatte.

Durch das Eingreifen mehrerer Personen konnte verhindert, dass es zu einer Körperverletzung kam. Vor Eintreffen der Polizei hatte sich der Täter bereits vom Ort des Geschehens entfernt.



i. A.



Detlef Uhl



Polizeihauptkommissar



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell