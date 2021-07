POL-GÜ: Brennender PKW

Güstrow (ots) - Am Samstag teilte die Rettungsleitstelle gegen 02:00 Uhr mit, dass in der Friedrich-Engels-Straße in Güstrow ein PKW brennt. Der Innenraum brannte völlig aus. Die Zeugenaussagen und Auffindesituation lassen vermuten, dass es sich um eine Brandstiftung handelte. Durch die Hitzeeinwirkung wurde ein weiterer PKW in Mitleidenschaft gezogen.

Die Kriminalpolizei kam zum Einsatz, der ausgebrannte PKW wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt das Polizeihauptrevier Güstrow entgegen.



i. A.



Detlef Uhl



Polizeihauptkommissar



