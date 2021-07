POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Anklam (ots) -



Am Samstag, den 24.07.2021, kam es gegen 16:00 Uhr auf der B110, in

der Ortschaft Liepen, im Landkreis Vorpommern-Greifswald, zu einem

Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen.

Der 43-jährige Fahrer eines PKW Skoda Octavia befuhr die B110 aus

Richtung Jarmen kommend in Richtung Anklam. In der Ortschaft Liepen

verlor der Fahrer in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle

über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß in

der Folge gegen einen Straßenbaum.

Der Fahrer des PKW sowie seine 33-jährige Beifahrerin wurden dabei

schwer verletzt. Sie wurden zur medizinischen Versorgung ins

Krankenhaus nach Demmin gebracht. Ein dreijähriges Kind, welches

sich ebenfalls im PKW befand hatte keine sichtbaren Verletzungen,

wurde aber trotzdem zur Untersuchung mit ins Krankenhaus genommen.

Die Familie wohnt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000,-Euro. Der PKW

Skoda Octavia war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.



