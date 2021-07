POL-NB: Nachmeldung: Zur Presseinformation des Polizeipräsidiums Neubrandenburg - ´Verkehrsunfall mit fünf Fahrzeugen und mehreren Verletzten auf der B111´ im Landkreis Vorpommern-Greifswald

PP Neubrandenburg (ots) -



Nach derzeitigen polizeilichen Ermittlungen ereignete sich der

Verkehrsunfall am 24.07.2021 gegen 15:00 Uhr auf der B111. Es waren

sechs Fahrzeuge beteiligt. Die Beteiligten des Verkehrsunfalles sind

deutsche Staatsbürger mit Wohnsitz in Berlin, Prenzlau, Brandenburg,

Schleswig - Holstein, Nordrhein - Westfalen sowie aus Neubrandenburg.

Es wurden 11 Personen schwer- sowie eine Person leicht verletzt.

Unter den Schwerverletzten sind 7 Frauen im Alter von 17 bis 62

Jahren,drei Männer im Alter von 48 bis 66 Jahren und ein 13-jähriger

Junge. Die Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in

umliegende Krankenhäuser u.a. Klinikum Greifswald, Demmin,

Neubrandenburg, Stralsund, Anklam und Rostock verlegt. Im

Rettungseinsatz waren drei Rettungshubschrauber, zehn Rettungswagen,

sechs Notärzte, die Feuerwehren aus Gützkow, Züssow und Ranzin sowie

vier Funkstreifenwagen des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. Ein

Sachverständiger der DEKRA unterstützte die Ermittlungen zur

Unfallursache die Polizei vor Ort.



Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 48- jähriger

Fahrer eines VW Golf die B 111 von Züssow kommend in Richtung

Gützkow. Aus bisher unbekannter Ursache geriet der Fahrer auf die

Gegenfahrbahn und berührte einen entgegenkommenden PKW BMW seitlich.

Dieser wurde daraufhin in die Leitplanke geschoben. Anschließend

drehten sich beide Fahrzeuge um die eigene Achse und der Golf stieß

mit einem sich im Gegenverkehr befindlichen PKW Skoda zusammen, der

BMW mit einem PKW Opel. Weiterhin wurden zwei Fahrzeuge, welche in

Richtung Gützkow unterwegs waren, durch herumfliegende Trümmerteile

beschädigt.Der Gesamtschaden beträgt ca. 52.000,- Euro. Vier

Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch verschiedene

Abschleppdienste geborgen werden. Die Vollsperrung der B111 an der

Unfallstelle wird weiterhin aufrecht erhalten zur Bergung der

Unfallfahrzeuge sowie der Straßenreinigung durch eine Spezialfirma.

Die Vollsperrung wird wohl bis 24:00 Uhr andauern.









