POL-NB: Brand eines Mähdreschers in 17091 Wischershausen, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Malchin (ots) -



Am 24.07.2021 gegen 13:50 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle der

Brand eines Mähdreschers in der Ortschaft Wischershausen bei Wildberg

gemeldet. Vor Ort wurde bekannt, dass dem 20-jährigen Fahrer des

betroffenen Mähdreschers der Marke Claas im Verlauf durchgeführter

Erntearbeiten ein technischer Defekt angezeigt wurde. Kurz darauf kam

es zu einer stärkeren Rauchentwicklung im gemeldeten Bereich, welcher

der Fahrer umgehend durch den Einsatz von Löschmitteln

entgegenwirkte. Hierdurch konnte vermutlich Schlimmeres verhindert

werden. Es kamen die freiwilligen Feuerwehren der Ortschaften

Reinberg, Wildberg und Pinnow mit 30 Kameraden sowie vier Fahrzeugen

zum Einsatz, welche die Löscharbeiten vor Ort zusätzlich

unterstützten.

Durch den Brand wurden keine Personen verletzt, jedoch entstand nach

aktuellen Erkenntnissen an dem Mähdrescher ein Sachschaden in Höhe

von circa 65.000,-Euro.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



