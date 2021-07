POL-NB: Verkehrsunfall mit fünf Fahrzeugen und mehreren Verletzten auf der B 111 im Landkreis Vorpommern-Rügen

Neubrandenburg (ots) -



Am 24.07.2021 gegen 15:00 Uhr ereignete sich auf der B 111 zwischen

den Ortschaften Gribow und Züssow ein Verkehrsunfall mit fünf

beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden 11

Personen dabei zum Teil schwer verletzt. Zur Unfallursache können

noch keine Aussagen getroffen werden. Zur Zeit befinden sich eine

Vielzahl an Rettungskräften vor Ort. U.a. sind zwei

Rettungshubschrauber sowie der Hubschrauber der Landespolizei MV im

Einsatz.

Ein Sachverständiger der DEKRA wurde angefordert.

Gegenwärtig können keine erschöpfenden Auskünfte gegeben werden. Es

wird nach Abschluss der Maßnahmen eine ausführliche Pressemeldung

folgen.



