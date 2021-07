POL-NB: Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus bei Penzlin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Waren/ Müritz (ots) -



Im Zeitraum vom 17.07.2021 bis zum 24.07.2021 kam es bei Penzlin zu

einem Wohnungseinbruchdiebstahl in einem Einfamilienhaus. Zum

Tatzeitpunkt befanden sich die Hauseigentümer im Urlaub. Die

unbekannten Täter drangen in das Innere des Hauses ein und

durchwühlten augenscheinlich alle Räumlichkeiten. Nach ersten

Erkenntnissen wurden ein Sparbuch und diverse Schmuckgegenstände

entwendet.

Zur Schadenshöhe können noch keine konkreten Angaben gemacht werden.

Der Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats Neubrandenburg war

zur Spurensicherung vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.



