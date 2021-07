POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Wolgast im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Wolgast (ots) -



Am 23.07.2021 kam es gegen 18:30 Uhr in der Wolgaster Ostrowskistraße

Ecke Hufelandstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem

unbekannten PKW und einer 85- jährigen Fahrradfahrerin. Gegenwärtig

ist bekannt, dass die Fahrradfahrerin die Ostrowskistraße vom

Kleeblattcenter aus kommend in Richtung Baustraße überquerte. Hierbei

wurde ihr Fahrrad von einem unbekanntem PKW, welcher aus der

Ostrowskistraße in Fahrtrichtung Hufelandstraße fuhr, am Hinterrad

angefahren. Sie stürzte und zog sich hierbei u.a. Schürfwunden am

Kopf und dem rechten Knie zu. Der männliche Fahrzeugführer des

unbekannten PKW stieg aus seinem Fahrzeug, erkundigte sich kurz nach

dem Wohlergehen der gestürzten Fahrradfahrerin und verließ den

Unfallort kurz daraufhin in unbekannte Richtung, ohne Angaben zu

seiner Person und zum Fahrzeug zu hinterlassen..

Durch zwei noch unbekannte Ersthelfer mit Kinderwagen wurde die Dame

vor Ort betreut und anschließend nach Hause gebracht. Auch das

Fahrrad der Dame haben die unbekannten Ersthelfer gesichert und zu

ihrer Wohnschrift gebracht. Es entstand geringer Sachschaden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen

können, vor allem die Ersthelfer und den unbekannten PKW Fahrer, sich

im Polizeirevier Wolgast zu melden.

Hinweise nimmt sie in Wolgast unter Telefon 03836 252 224 , bei jeder

anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter

www.polizei.mvnet.de entgegen.



