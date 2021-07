POL-HWI: Kellerbrand im Wismarer Stadtteil Wendorf

Wismar (ots) - Aufgrund eines Kellerbrandes evakuierten Einsatzkräfte am frühen Nachmittag des heutigen Tages 16 Hausbewohner eines Mehrfamilienhauses.



Kurz nach 12:00 Uhr meldete ein Hinweisgeber der Wismarer Polizei, dass aus einem Mehrfamilienhaus im Wismarer Stadtteil Wendorf Rauch dringt.



Einsatzkräfte evakuierten daraufhin acht Bewohner des betroffenen Hausaufganges sowie weitere acht Personen des Nachbaraufganges. Die insgesamt 41 eingesetzte Kräfte der Berufsfeuerwehr Wismar sowie der Freiwilligen Feuerwehren Wismar-Altstadt und Wismar-Friedenshof löschten das Feuer, das aus bislang ungeklärter Ursache im Keller des Wohnhauses in der Rudolf-Breitscheid-Straße entstand.



Zwei Personen verletzten sich leicht und wurden aufgrund des Verdachtes einer Rauchgasintoxikation im Krankenhaus ärztlich behandelt.



Die sechs Wohnungen des betroffenen Hausaufganges sind derzeit nicht bewohnbar. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere zehntausend Euro.



Für den Zeitraum der Löscharbeiten war die Rudolf-Breitscheid-Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Annette Schomann

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell