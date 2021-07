POL-GÜ: Autofahrer kollidiert im Gegenverkehr mit PKW

Bad Doberan (ots) - ~Auf der L12, Höhe Abzweig am Brink in Bad Doberan kam es am 23.07.2021 gegen 12:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.



Zwei am Unfall beteiligte Fahrzeuge befuhren hintereinander die L12 in Bad Doberan. Auf Höhe des Abzweiges Am Brink fuhr das vorausfahrende Fahrzeug mit dem 21 jährigen Fahrer in der leichten S-Kurve in den Gegenverkehr und stieß mit dem entgegenkommenden PKW der 57 jährigen Frau zusammen. Dabei löste sich ein Rad und prallte in das dahinter fahrende Auto des 41 jährigen Fahrer. Zur medizinischen Versorgung waren drei Rettungs- und ein Notarztwagen im Einsatz. Eine Person (57) wurde zu weiteren Behandlung mit ins Krankenhaus genommen. Zur Unfallaufnahme und Bergung der drei Fahrzeuge ist eine Vollsperrung eingerichtet, die vorausichtlich noch bis 14:15 Uhr bestehen bleibt. Der Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei wird in den kommenden Wochen versuchen, die konkrete Unfallursache zu ermitteln.



Alle am Unfall beteiligten Personen haben die deutsche Staatsangehörigkeit.~



