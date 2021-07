POL-GÜ: Trickbetrüger versuchen am Telefon Geld zu erbeuten

Güstrow/Rostock (ots) - ~Trotz der schockieren Nachricht, "Du ich hatte einen Unfall und brauche 45.000 Euro", sind die angerufenen Personen nicht auf die Betrugsmasche hereingefallen und haben die Polizei informiert.



Anzeigen mit diesem oder ähnlich lautenden Inhalt hat die Polizei in Rostock und im Landkreis Rostock am 22.07.2021 in mehr als zehn Fällen aufgenommen.



Durch das regelmäßige aufmerksam machen auf die unterschiedlichen Betrugsmaschen hofft, die Polizei, dass es den Tätern erschwert wird, an hohe Geldbeträge zu kommen.



Hier ein paar wichtige Tipps:



Sprechen Sie mit Bekannten/Verwandten und seien Sie misstrauisch, wenn ein unbekannter Anrufer Sie mit einem beunruhigenden Sachverhalt - wie etwa dem Unfall eines Angehörigen - konfrontiert und Geld von Ihnen fordert.

Hinterfragen Sie die Richtigkeit der Angaben und nehmen Sie umgehend selbst Kontakt mit Ihren Angehörigen auf.

Informieren Sie die Polizei.~



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell