POL-LWL: 2,5 Tonnen Buntmetall aus Lagerhalle gestohlen

Boizenburg (ots) - In der Nacht zum Freitag sind unbekannte Täter gewaltsam in eine Lagerhalle einer Metallfirma in Boizenburg eingebrochen und haben ca. 2,5 Tonnen Kupfer gestohlen. Nach bisherigem Kenntnisstand beläuft sich der Gesamtschaden auf ca. 13.000 Euro. Aufgrund der Menge des entwendeten Buntmetalls ist davon auszugehen, dass die Einbrecher das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Durch die Kriminalpolizei konnten Spuren am Tatort gesichert werden, welche nun kriminaltechnisch ausgewertet werden. Die Polizei in Boizenburg (038847-6060), die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall, der sich in der Gülzer Straße ereignet hat.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Ann-Kathrin Rubel

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell