POL-SN: Polizei sucht Zeugen einer Körperverletzung auf dem Platz der OdF

Schwerin (ots) - Am gestrigen Abend soll es gegen 19.35 Uhr im Bereich des Platzes der "OdF" zu einer Körperverletzung zwischen einem Mann und einer Frau gekommen sein.



Die 28-jährige Geschädigte (Deutsch) gab gegenüber der Polizei an, dass sie durch ihren Ex-Partner verfolgt, zu Boden geschubst und mit einem scharfen Gegenstand am Hals verletzt worden zu sein.



Als die Geschädigte um Hilfe rief, kamen nach eigenen Angaben zwei Frauen zu Hilfe. Daraufhin soll der 36-jährige deutsche Angreifer von der Geschädigten abgelassen haben und über den Obotritenring, in unbekannte Richtung, weggelaufen sein.



Die Kriminalpolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung aufgenommen und bittet Zeugen der Tathandlung sich unter 0385/5180-1560 oder 2224 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell