POL-SN: Körperverletzung im Bereich Kaufland - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) - Als ein 32-jähriger Eritreer am gestrigen späten Nachmittag (18.00 Uhr) in der Hamburger Allee, Höhe Hausnummer 148 spazieren ging, erhielt er plötzlich einen harten Schlag in den Rücken und stürzte daraufhin zu Boden.



Der Angreifer führte ein schwarzes Damenfahrrad bei sich, dass er unmittelbar nach dem Angriff ablegte, um dann weiter auf den am Boden liegenden Mann einzuschlagen.



Ein Zeuge kam zu Hilfe, der Angreifer ließ von seinem Opfer ab und verschwand hinter dem Kaufland.



Der Angreifer wurde durch den Geschädigten wie folgt beschrieben:

Ca. 175 cm, dunkelhäutig, ca. 50 Jahre alt, weiße Jeans, weißes Shirt und weiße Brille.



Die Kripo sucht Zeugen der Tathandlung und bitte um Kontaktaufnahme unter 0385/5180-1560 oder 2224



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell