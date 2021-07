POL-GÜ: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach Jungen aus Groß Markow

Teterow (ots) - ~Die Suche nach dem gestern als vermisst gemeldeten Jungen aus Groß Markow kann eingestellt werden. Er wurde gestern Abend wohlbehalten im Bereich Hagenow angetroffen und konnte an Sorgeberechtigte Personen übergeben werden.



Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.



Hier der Link zur Ausgangsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108766/4975927~



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell