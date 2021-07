POL-NB: Brand eines Traktors auf einer Wiese bei Gladrow (LK V-G)

Details anzeigen Verbrannter Traktor Verbrannter Traktor

Wolgast (ots) - Am 22.07.2021 gegen 17:30 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf, dass auf einer Wiese neben der B109 zwischen den Ortschaften Hanshagen und Gladrow ein Traktor brennt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt und der Traktor brannte bereits in voller Ausdehnung. Beim Verladen von Heuballen hat der Traktor auf Grund eines technischen Defektes angefangen zu brennen. Die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Lühmannsdorf, Karlsburg und Züssow , welche mit 25 Kameraden im Einsatz waren, begannen sofort das Feuer zu löschen. Trotzdem brannte der Traktor komplett aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000,-EUR.



