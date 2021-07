POL-NB: Einbruch auf einem Lagergelände in 17089 Werder (LK MSE)

Malchin (ots) - Am 22.07.2021 gegen 13:00 Uhr meldete der 61-jährige deutsche Geschädigte, dass auf seinem Lagergelände in 17089 Werden eingebrochen wurden. Im Zeitraum vom 27.06.2021 bis zum 17.07.2021 drangen unbekannte Täter auf das Lagergelände und brachen dort mehrere Hallen und Garagen auf. Aus diesen entwendete sie Kupferrohre der Heizung, mehrere Paletten voll mit LKW-Batterien aus DDR-Zeiten sowie diverse Fahrzeugteile. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000,-EUR. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



