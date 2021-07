POL-NB: Fahrzeugführer verursacht unter Alkoholeinwirkung innerhalb kurzer Zeit zwei Verkehrsunfälle

Demmin (ots) - Am 22.07.2021 gegen 20:55 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass er eine Verkehrsunfallflucht beobachtet hat. Hierbei befuhr der Fahrer eines PKW Subaru die Kreisstraße 101 aus Richtung Alt Plestin kommend in Richtung Sophienhof. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und kam ca. 70 Meter hinter der Fahrbahn auf einem angrenzenden Acker zum Stehen. Nach kurzer Zeit fuhr der PKW von dem Acker wieder runter auf die Fahrbahn und flüchtete vom Unfallort in Richtung Sophienhof. Der hier entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 300,-EUR.

Umgehend wurden mehrere Funkstreifenwagen der Polizeireviere Greifswald und Demmin zum Einsatz gebracht. Diese befanden sich gerade auf dem Weg zum Einsatzort, als sich erneut Zeugen über Notruf bei der Polizei meldeten und einen Verkehrsunfall auf der B110 in der Ortschaft Siedenbrünzow meldeten. Auch hier befuhr der Fahrer eines PKW Subaru die B102 aus Richtung Kruckow kommend in Richtung Demmin. Hierbei verlor er in der Ortschaft Siedenbrünzow die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, kollidiert mit einem stationären Blitzer und kam schlussendlich in einer Hecke einer Kleingartenanlage zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 69-jährige deutsche Fahrzeugführer für beide Unfälle verantwortlich war. Des Weiteren stellten sie Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,35 Promille. Da sich der Fahrzeugführer beim zweiten Unfall schwere Verletzungen zuzog, musste er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Demmin gebracht werden. Dort wurde er stationär aufgenommen. Die Schadenshöhe bei dem zweiten Unfall beläuft sich auf ca. 15.000,-EUR.

Gegen den Fahrzeugführer wurden Anzeigen wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell