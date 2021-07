POL-GÜ: Öffentlichkeitsfahndung nach 13 jährigen Jungen aus Groß Markow

Teterow (ots) - Am 21.07.2021 hat der 13 jährige aus dem Landkreis Rostock seinen Wohnbereich verlassen und ist bislang nicht zurückgekehrt.

Die Polizei bittet um Unterstützung bei der Suche nach dem Jungen.



Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt.

https://fcld.ly/vermisst13tet



