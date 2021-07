POL-GÜ: Rostocker Polizei stellt bei Geschwindigkeitsmessungen 63 zu schnelle Autofahrer fest

Rostock (ots) - Am 22.07.2021 führten die Beamten vom Polizeihauptrevier Rostock eine Verkehrskontrolle mit Geschwindigkeitsmessung durch. An der Kontrollstelle auf der Rövershäger Chaussee wurden in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 63 Geschwindigkeitsverstöße, fünf davon im Bußgeldbereich, festgestellt. Alle Fahrzeugführer waren einsichtig und kooperativ. Die Polizei wird auch in den kommenden Wochen Geschwindigkeitskontrollen durchführen, um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen.



