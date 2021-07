Suche nach 13 jährigen Jungen aus Einrichtung in Groß Markow (Teterow)

Details anzeigen Foto S. Reinholdt Foto S. Reinholdt

Die Polizei aus Teterow sucht nach dem 13 Jährigen Stefan Reinholdt, der am 21.07.2021 die Einrichtung in Groß Markow verlassen hat. Es liegen Hinweise vor, dass er in Begleitung einer 26 Jährigen Frau ist. Zusammen könnten sie mit ihrem blauen PKW Opel Corsa C, amtliches Kennzeichen HL-OR216, unterwegs sein. Neben einem Aufenthalt in Mecklenburg-Vorpommern wird auch ein Aufenthalt in Schleswig-Holstein, Großraum Lübeck, in Betracht gezogen.

Zur Person können folgende Angaben gemacht werden:

Er ist ca. 160 cm groß, hat eine schlanke angetroffen werden. Statur sowie kurze rötliche Haare. Am Tag des Verschwindens hat er einen schwarzen Kapuzenpullover mit der Aufschrift "ACAB" und "La Familia" getragen. Ebenso eine rote Jacke und schwarze Hose.

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt das Polizeirevier Teterow unter der Telefonnummer 03996-156 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.