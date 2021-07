POL-NB: Kleine Cannabisplantage in Neubrandenburg entdeckt

Neubrandenburg (ots) - Am Abend des 21.07.21 meldete ein Hinweisgeber, dass er bei einem Spaziergang durch die Parzellen einer Kleingartenanlage in der Nähe des Reitbahnviertels "illegale Pflanzen" entdeckt habe.



Die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg fanden den Sachverhalt bestätigt vor. Schon vom Zaun aus konnte man im Garten einige Cannabispflanzen sehen.



Zusammen mit den Beamten des Kriminaldauerdienstes "ernteten" die Kräfte insgesamt 26 Cannabispflanzen aus Garten und Gewächshaus und beschlagnahmten diese. Die Pflanzen hatten eine Größe von bis zu 220 cm.



Die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz richten sich nun gegen die Eigentümer des Gartens.



