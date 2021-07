POL-NB: Zeugen gesucht - Medikamente bei Einbruch gestohlen

Neustrelitz (ots) - Am zurückliegenden Wochenende kam es im Radelandweg in Neustrelitz zu einem Einbruch in ein medizinisches Zentrum.



Bislang unbekannte Täter verschafften sich nach bisherigen Erkenntnissen gewaltsam Zugang zu einem Büroraum im Erdgeschoss des Hauses, durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen und entwendeten Medikamente, Corona-Schnelltests sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der Gesamtschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.



Zur Spurensuche und -sicherung kamen am Tatort Beamte des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg zum Einsatz. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen sucht die Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz nach Zeugen. Personen, die in der Zeit vom 16.07.2021, 15:30 Uhr bis 19.07.2021, 07:20 Uhr im Radelandweg auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224 oder in der Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



